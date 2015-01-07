محافظ الفيوم: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإسكان القومي

كشف الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الجديد الذي يضم 52 عمارة سكنية تضم 1240 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 150 مليون جنيه ضمن المشروع القومي للإسكان.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، الأربعاء، بالمشروع بناحية هوارة المقطع، ورافقه فيها اللواء خالد جبرتي، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حسن حمودة، السكرتير العام المساعد.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء 40 عمارة بإجمالي 960 وحدة سكنية، ويتبقى فقط 12 عمارة سيتم الانتهاء منها قريبا بإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

وطالب المحافظ الشركات المنفذة برفع مخلفات البناء وتخطيط المنطقة وإعداد وتمهيد الطرق والانتهاء من كافة الأعمال وتسليم الوحدات خلال 3 أشهر على الأكثر، كما طالب بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه بين العمارات، وأسباب تراكم هذه المياه والعمل على سرعة حلها حتى لا تتضرر هذه الإنشاءات.