خالد قمر يوضح.. لماذا يتألق في هذه الفترة

أوضح خالد قمر لماذا تحسن مستواه في الفترة الأخيرة وهو يقود هجوم الزمالك تحت قيادة محمد صلاح القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأبيض.

خالد قمر في بداية الموسم تلقى انتقادات كبيرة بسبب خفوت بريقه وعدم قدرته على تسجيل أهداف.

وبات قمر أساسيا من جديد في الزمالك في المباريات الأخيرة للمدرب البرتغالي جيمي باتشيكو مع الفريق الأبيض، واستمر مع تولي صلاح للمسؤولية.

وقال قمر عبر قناة CBC Two: "في البداية كنت ألعب في وسط الملعب، ولهذا كنت بعيدا عن التهديف".

وتابع "الناس كانت تسأل عن سبب عدم إحرازي للأهداف، رغم أني ألعب في وسط الملعب".

وكان قمر قد شارك في بداية الموسم مع المدير الفني حسام حسن كجناح، يلعب تحت المهاجم الرئيسي.

ومع محمد صلاح، بات قمر يلعب كرأس حربة بجوار باسم مرسي أو أحمد علي.

وأردف قمر "الآن أملك حرية هجومية أكبر، ولهذا سجلت 4 أهداف في 4 مباريات".

وأتم المهاجم الدولي "أعد جماهير الزمالك بالدوري".