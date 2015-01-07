خالد قمر: التوقيع للأهلي؟ لا مشكلة

أبدى خالد قمر مهاجم الزمالك ثقته في أن توقيعه للأهلي خلال فترة وجوده مع اتحاد الشرطة، لن تؤثر عليه مع النادي الأبيض.

الأهلي تقدم بمستندات تفيد بأن خالد قمر وقع له على عقود في فترة الانتقالات نفسها التي شهدت انتقاله إلى الزمالك من الشرطة.

اللاعب أقر بتوقيعه للأهلي، مفصحا عبر قناة CBC Two "كانت هناك جلسة مع عدلي القيعي وقتها حين كنت في الشرطة".

وتابع "لكني منذ انتقلت للزمالك لم يحدث أي مشكلة أو أي اتصال مع الأهلي".

وأردف "أثق في أني لن أواجه أي مشكلة، ولو حدث أي شيء، فالإدارة ستتولى الأمر وأثق في قراراتها".