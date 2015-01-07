ميدو: أفضل قرار لإدارة الزمالك سيكون الإبقاء على صلاح

يرى أحمد حسام "ميدو" رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك أنه لابد الإبقاء على محمد صلاح المدير الفني المؤقت للفريق الأبيض في موقعه.

وكان صلاح قد تولى مسؤولية تدريب الزمالك بعد رحيل جيمي باتشيكو المدير الفني السابق.

وقال ميدو عبر حسابه على (Twitter) عقب فوز الزمالك على المقاولون 1-0: "محمد صلاح أدار المباراة باقتدار، وأدعم قرار استمراره حتى نهاية الموسم مع تدعيم الجهاز الفني بأسامة نبيه".

وأضاف "استمرار صلاح سيكون أفضل قرار من مجلس الإدارة".

وتابع "صلاح مدرب قدير، وأتمنى دعمه من أبناء النادي حتى النهاية بإذن الله".