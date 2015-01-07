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دايلي ميل: صلاح مطلوب في كوينز بارك

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دايلي ميل: صلاح مطلوب في كوينز بارك دايلي ميل: صلاح مطلوب في كوينز بارك

أكدت صحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية على رغبة كوينز بارك رينجرز في استعارة محمد صلاح جناح تشيلسي في يناير الجاري وحتى نهاية الموسم.

صلاح الذي لعب مع تشيلسي 13 مباراة فقط منذ وصوله في يناير الماضي إلى ستاموفرد بريدج بات مطلوبا في العديد من الأندية على الرغم من رغبة جوزيه مورينيو المدير الفني في الإبقاء عليه.

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وأشارت الصحيفة يوم الأربعاء إلى أن كوينز بارك طلب استعارة صلاح بناء على رغبة هاري ريدناب المدير الفني.

وكان كوينز بارك قد نجح في ضم ماورو زاراتي من وست هام في الشتاء الجاري، ويكافح من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين.

ويحتل كوينز بارك الترتيب الـ16 برصيد 19 نقطة بمرور 20 جولة.

وكانت أندية سندرلاند وإيفرتون وإنتر ميلان الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني -وفقا لتقارير- قد جعلت صلاح ضمن الأسماء المطلوب ضمها في يناير الجاري.

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