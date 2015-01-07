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الأقصر ترفع درجة الاستعداد مع تحذيرات “الأرصاد” بسبب سوء الأحوال الجوية

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الأقصر ترفع درجة الاستعداد مع تحذيرات “الأرصاد” بسبب سوء الأحوال الجوية الأقصر ترفع درجة الاستعداد مع تحذيرات “الأرصاد” بسبب سوء الأحوال الجوية

محافظة الأقصر

رفعت سلطات محافظة الأقصر من درجة استعداداتها وأعلنت حالة الطوارئ في مختلف القطاعات مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مع احتمالية سقوط أمطار خلال الأيام القادمة .

وأعلنت سلطات المحافظة التنسيق بشكل مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية للتنبوء بحال الأمطار والسيول والتغيرات الجوية بصفة دورية والإبلاغ بها بشكل فورى للاستفادة منها فى وضع الخطط والاستعداد المسبق للسيول وتفادى الآثار والخسائر الناجمة عنها.

كما انتهت سلطات المحافظة من تطهير 13 مخراً للسيول فى مناطق الطود والمدامود بالبر الشرقي للمدينة، والقرنة والضبعية والقبلى قامولا بالبر الغربى ، ومخر سيل الرواجح بالقرنة ومخر سيل عزبة حبشى بالقبلى قامولا والضبعية حاجر أرمنت بالمريس ومخر سيل زرنيخ ومخر سيل الحميدات شرق باسنا ومخر سيل المحاميد قبلى ومخر سيل حاجر أبو غادر بارمنت ، وذلك تم بالتعاون مع وزارة الرى والزراعة وخبراء الصرف المغطى.

بينما أمر اللواء طارق سعدالدين محافظ الاقصر بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة ، وتشمل اللجنة جميع المصالح والهيئات الحكومية المعنية بمواجهة الكوارث ، ومنها مديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والتموين، حيث تتابع اللجنة عن قرب استعدادات المديريات من حيث توفر الرصيد الكافى من المواد الغذائية وتدبير المخزون الأساسى من السولار ، والقيام بحصر شامل للمخابز وإنتاجها ، مع توفير الخيام والبطاطين وإقامة معسكرات الإيواء بجوار أماكن السيول مع استغلال المدارس القريبة التى تقع بالقرب من مجرى السيول عند وقوع الكوارث لتكون بمثابة ملاجئ ومعسكرات لمأوى المضارين وتقوم اللجنة بالمرور على مجارى السيول للتأكد من عدم إقامة أي مباني أوعشوائيات على مجرى السيل ،مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها فوراً حرصاً على سلامة المواطنين.

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