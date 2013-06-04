بالصور.. اعتصام طلاب المعاهد العليا ضد إدارة إعداد القادة

دخل عدد من طلاب المعاهد العليا بالمدينة الشبابية بالعريش فى اعتصام حتى فجر اليوم، والمقرر فيه انتهاء المعسكر الجوالى الذى ينظمه معهد إعداد القادة بالعريش، وذلك للمطالبة باعتذار إدارة المعهد للطلاب عن سوء المعاملة التى لاقوها، على حد قولهم.

وردد الطلاب بعض الهتافات أثناء دعوتهم للإضراب عن الطعام خلال اليومين الباقيين للمعسكر منها "هو ياكل مش هناكل"، "أضرب أضرب عن الطعام هى أكلة والسلام"، "يا الخروج للكل يا العصيان للكل" فى إشارة لرفضهم القرار بإلغاء الجولة الحرة فى مدينة العريش من قبل إدارة المعهد.

ومن جانبه قال الدكتور طارق بدر الدين، مدير معهد إعداد القادة بحلوان، إن هؤلاء الطلاب أخطأوا ولابد أن يتحملوا خطأهم، وأكد على أنه كان سيخرجهم فى الجولة الحرة، ولكنه أراد اختبار رد فعلهم وأراد أن يعطيهم درسا فى تحمل نتائج أخطائهم.