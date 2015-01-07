جمال سليمان :معاناة أطفال سوريا اللاجئين منعتني من الفرحة بالعام الجديد

كشف الفنان السورى جمال سليمان أن حزنة على مايتعرض له اللاجئين من أطفال سوريا منعه من مشاركة أصدقائة الفرحة بالعام الجديد،موضحا أنه لم يشعر بتللك الفرحة التى تجعله حتى يكتب عبارات التهانى بتلك المناسبة على صفحته بموقع فيس بوك.

وأوضح الفنان الكبير موقفة فى كلمة كتب فيها.استغرب بعض الأصدقاء أنني لم أضع أي معايدة على صفحتي بمناسبة العام الجديد، و خاصة أنني فنان، و من السائد أن يرشرش الفنانون الفرح في كل مكان بمناسبة أو بغير بمناسبة. هذا ليس مهما، المهم هو التودد للجمهور و تذكيره بالمحبة المتجددة بين الفنان و جمهوره. و هذا طبعا لطيف و مشروع و ضروري إلى حد ما. و لكني أعترف بأنني لم أستطع فعله، و لو فعلت لكذبت على نفسي و لخذلت حدسي.

> وأضاف .لم أعرف كيف سأقول كل عام و أنتم بخير….لم أشعرها، لذلك أعتذر أنني لم أقلها.

> وأكمل سليمان .ها هو عامنا الجديد يبدأ بكارثة الطقس التي قتلت بعض الأطفال السوريين و بدأت صورهم تنتشر على شبكات النت. صورهم مؤلمة وهي وثيقة عار لنا جميعاً وأولنا هو من تسبب بأن يلاقي هؤلاء الأطفال هذا المصير اللاإنساني،وتزامن ذلك مع التفجير الإرهابي الذي حصل اليوم في باريس و حصد أرواح عدد من الناس بينهم صحافيين. والمهزلة أنه تلا ذلك موجة من تهاليل الانتصار الغبية و الموتورة، معلنة أن الغزوة كانت ناجحة. نفس الغباء و الجهل الذي تلا أحداث سيبتمبر 2001 .

> وقال ايضا .طبعا لن أقف عند مقال الأخ الذي أزعجه تغيير هوية شارع الحمراء، لأنه ليس عندي كلام مهذب أقوله. و أظن أن الجاحظ هو من قال “لكل مقام مقال”، و مقالي في هذا المقام لا يصلح للنشر.