سفير مصر لدى كندا ينقل تحية الرئيس السيسي للمصريين بمناسبة عيد الميلاد

شارك معتز زهران سفير مصر لدى كندا وكافة أعضاء السفارة المصرية في أوتاوا باحتفالات وصلوات الجالية القبطية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، حيث نقل السفير تحية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكافة المصريين بمناسبة عيد الميلاد.

وأكد السفير زهران عزم الرئيس السيسى على إرساء عهد جديد في مسيرة الوطن يقوم على المساواة والتلاحم بين كافة أفراده، وعلى التصدي لكافة تيارات العنف والتطرف التي تسعى للنيل من مرحلة البناء الحالية.

ونقل آباء الكنائس تقديرهم العميق للخطوة التي أقدم عليها السيد الرئيس بزيارة الكاتدرائية المرقصية خلال صلوات عيد الميلاد، واصفين هذه الخطوة بالتاريخية، ومعربين عن ثقتهم بأن القيادة السياسية في مصر قادرة على التصدي للتحديات التي تواجه البلاد، كما أكدوا أن كافة أبناء الجالية القبطية على استعداد لبذل الجهد والعطاء من أجل إنجاح مرحلة البناء والتطور التي يرسي قواعدها السيد الرئيس.

شارك في احتفالات المصريين في كندا بأعياد الميلاد المجيد وزراء ومسئولين من الحكومة الكندية بما عكس تبجيلاً كنديًا للدور الذي يقوم به المصريون في كندا وتقديرًا للمسار السياسي الحالي في مصر.

أ ش أ