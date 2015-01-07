النيابة تطلب التحريات فى وضع مجهول قنبلة بأتوبيس نقل عام بالعجوزة‎

طلب المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة تحريات الامن فى واقعة العثور على عبوة ناسفة باتوبيس نقل عام بطريق الكورنيش ناحية مستشفى الشرطة، كما طلبت النيابة تحديد هوية المتهم بوضع العبوة بعد مشاهدة السائق له.

وكشفت التحقيقات ان سائق أتوبيس النقل العام لمح أحد الاشخاص أستقل الاتوبيس من ناحية المقدمة وجرى الى أن وصل لاخر الاتوبيس ناحية الكنبة، وقام بالركض مسرعا للنزول من الاتوبيس.

وأضاف السائق انه بعد نزول ذلك الشخص أشتبه فيه، وقام باستيقاف الاتوبيس والتوجه الى اخره فعثر على جهاز موصل بدائرة كهربائية وبه هاتف محمول، فقام على الفور بتسليم الجهاز الى رجال الشرطة.

وأشار الى أنه قام بانزال الركاب من الاتوبيس، وتوجه مسرعا الى منطقة غير مزدحمة ناحية مستشفى الشرطة خشية جود اجسام أخرى داخل الاتوبيس وحتى قدوم رجال المفرقعات لفحص الاتوبيس، والبحث عن أجسام اخرى ,وبوصول خبراء المفرقعات, وبتفتيش الاتوبيس لم يتم العثور على أجسام غريبة.