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وزير سوداني: واشنطن تعد بالتحرك لحل إعفاء ديون السودان الخارجية

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وزير سوداني: واشنطن تعد بالتحرك لحل إعفاء ديون السودان الخارجية وزير سوداني: واشنطن تعد بالتحرك لحل إعفاء ديون السودان الخارجية

وزير الخارجية السودانى على كرتى

كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني السوداني عن تحرك واشنطن لحل مسألة ديون السودان الخارجية، فيما أكدت استيفاء كافة الشروط الفنية الخاصة بالإعفاء من خلال اللجنة الثلاثية المشتركة.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبد الرحمن ضرار-في تصريح مساء اليوم أن هناك جهودا مبذولة من الجهات المختصة واللجنة الثلاثية التي تضم دولة جنوب السودان وحكومة السودان والإتحاد الإفريقي، لمخاطبة الدائنين لإعفاء ديون السودان الخارجية.

وأعلن ضرار عن جهود لوزارة المالية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا باعتبارهما من أكبر الدائنين، موضحا أن واشنطن وعدت السودان بالتحرك في مسألة إعفاء الديون الخارجية من خلال الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي التي عقدت بواشنطن.

وقال إن السودان طالب بضرورة رفع الحظر الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد السوداني الاستقرار وتحسين ميزان المدفوعات بالبلاد.

أ ش أ

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