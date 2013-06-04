كيف تتم عملية استبدال الركبة؟

إن جراحة استبدال مفصل الركبة بمفصل صناعى هى الحل الأمثل لحالات خشونة الركبة المتقدمة، وذلك بعد فشل كل أنواع العلاج التحفظى، من علاج دوائى، وعلاج طبيعى، وعلاج موضعى، عن طريق الحقن مع ثبوت تقدم حالة الخشونة عن طريق الأشعة، ويوضح دكتور وائل سمير البحيرى أستاذ جراحة الركبة والمفاصل الصناعية بطب عين شمس أن هناك عوامل أخرى تتحكم فى قرار العملية غير درجة الخشونة وهى سن المريض فيفضل دائما عمل هذه الجراحة لكبار السن والعامل الآخر مدى تأثير الخشونة على النشاط اليومى للمريض، فإذا كانت الخشونة لا تؤثر على معدل المشى للمريض أو صعود السلالم حتى مع وجود علامات تقدم الخشونة بالأشعة فينصح بتأجيل الجراحة.

وعملية استبدال الركبة من العمليات الناجحة والتى تقوم على إعادة تسطيح العظام بعد تآكل الغضاريف ومن ثم تخفيف الألم الناتج عن الاحتكاك المباشر بين العظام ولكن أيضا يتم من خلالها تصليح أى اعوجاج بالمفصل مهما كانت درجته، وكما هو موضح بالصور تصليح اعوجاج خارجى شديد بالمفصل مع عملية استبدال مفصل الركبة.

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