الصين مستعدة لإرسال قوات إضافية للبحث عن طائرة “إير آسيا “المفقودة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي اليوم الأربعاء إن الصين مستعدة لإرسال قوات إضافية للمساعدة في البحث عن طائرة “إير آسيا” التي حملت رحلتها رقم “كيو زد 8501″ المنكوبة.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية عن هونغ قوله في إفادة صحفية دورية، إن”الصين أعطت أهمية بالغة للمشاركة في عملية البحث، وحافظت على اتصال وثيق مع إندونيسيا”.

وقد وصل ثلاثة خبراء من إدارة الطيران المدني الصينية إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي صباح أمس الثلاثاء في أول دفعة من الصين للمساعدة في عملية البحث.

ويشار إلى أن فرق البحث تمكنت من انتشال 40 جثة، فيما يعتقد أن أغلب جثث الضحايا مازالت داخل أجزاء الطائرة التى استقرت في قاع البحر وكانت تقل على متنها 162 شخصا، وكانت الرحلة فى طريقها من سوراباي بإندونيسيا إلى سنغافورة في 28 ديسمبر الماضي عندما اختفت من على شاشة الرادار وسقطت في البحر بعد أن واجهت مطبات جوية عنيفة.

وعثر رجال البحث اليوم على ذيل الطائرة في قاع البحر على بعد حوالي 30 كيلومترا من الموقع الذي تم تحديده في وقت سابق، ولكن لم يتم العثور على الصندوق الأسود حتى الآن.

أ ش أ