“الملكية الأردنية” تلغي عددا من رحلاتها غدا وبعد غد بسبب العاصفة “هدى”

ألغت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عددا من رحلاتها المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي والقادمة إليه غدا الخميس وبعد غد الجمعة ؛ جراء الظروف الجوية السائدة والعاصفة الثلجية القطبية هدى التي تؤثر على المملكة حاليا.

وأفاد مدير عام الملكية الرئيس التنفيذي بالوكالة الكابتن هيثم مستو بأن قرار إلغاء عدد من الرحلات وتأخير رحلات أخرى خلال اليومين المقبلين ؛ جاء حرصا على سلامة المسافرين وراحتهم في ضوء توقعات الجهات المعنية بالتنبؤات الجوية وخبراء الطيران في الملكية الأردنية.

وقال مستو إن المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم سيتم نقلهم إلى وجهاتهم على رحلات أخرى بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى المطار في أوقات أكثر ملاءمة من أوقات رحلاتهم الأصلية ؛ نظرا لصعوبة حالة الطرق التي قد تنتج عن الأحول الجوية.

وأوضح أن المحطات التي ألغيت بعض الرحلات إليها شملت حتى مساء اليوم كلا من القاهرة،أربيل ، السليمانية،لارنكا،أثينا ، تل أبيب ، بيروت ، بغداد ، دبي ، الرياض ، والعقبة فضلا عن الرحلات التي تأخرت مواعيدها..مشيرا إلى أن الشركة قد تضطر لإلغاء أو دمج أو تأخير المزيد من الرحلات بحسب تطورات الحالة الجوية السائدة في المملكة.

وأكد على أن سلامة المسافرين والعاملين والطائرات تقع في مقدمة أولويات الملكية الأردنية في كافة الظروف والأحوال ، مشيرا إلى أن سياسة الإلغاء “التحوطي” المسبق للرحلات هو نهج جديد تهدف الملكية الأردنية من ورائه لتمكين المسافرين من برمجة أوقاتهم وأعمالهم قبل وقت كاف من مواعيد رحلاتهم وبالشكل الأمثل الذي يحقق راحتهم ويلبي احتياجاتهم.

أ ش أ