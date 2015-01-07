الرئيس اليمني يتسلم نسخة الدستور الجديد

تسلم الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي اليوم النسخة الاولى من المسودة الاولى للدستور وذلك خلال استقباله للجنة الدستورية برئاسة إسماعيل أحمد الوزير.

وقال الرئيس أن الدستور يمثل خارطة طريق واضحة المعالم للمستقبل ساهم كل اليمنيين في صياغتها .. وأضاف أن الدستور توج مسيرة الحوار الوطني التي بدأت في مارس 2013 والتي جمعت اليمنيين من كل الأطياف السياسية والمجتمعية لصياغة وثيقتهم التي استندت عليها هذه المسودة.. وتوجه بالشكر لاعضاء اللجنة على عملهم وصبرهم حتى تم انجاز المسودة الاولى الذى أنتظرها الشعب اليمنى ليبنى عقد دولته المدنية الحديثة .. كما توجه بالشكر لكل من قدموا الدعم الفنى للجنة خلال المرحلة الماضية خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا الاتحادية وفريق خبراء الأمم المتحدة ومساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن.

ودعا الرئيس الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار ممثلة بالأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية والتي ستراجع مسودة الدستور للتأكد من عدم انحيازها عن الثوابت المتفق عليها في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل- إلى الارتقاء بأدائها لمستوى تطلعات الشعب وأحلامه وبأن تكون أمينة لمخرجات الحوار وبأن تراعي حساسية الوضع القائم في نقاشاتها بحيث لا تستغرق أكثر من الوقت المفترض.

وأوضح أن من أهم استحقاقات الدستور الجديد هو تحول اليمن لدولة اتحادية من ستة أقاليم والنظام الاتحادي نظام تتبعه العديد من الدول ويعيش في ظله أكثر من مليارين من البشر وأغلب الدول التي تتبع النظام الاتحادي لا يعرف أنها تعيش في صراعات وتساءل هل يمكن ان يكون النظام الاتحادي مخرجا لأزمات اليمن ..واكد أن هذا هو الحل لان هناك مشاكل في حكم البلاد وهي مركزية شديدة ومفرطة في البيروقراطي وتحكم من قبل المركز أو بالاحرى من قبل بعض القوى النافذة فيه في السلطة وفي الثروة والنظام الاتحادي المقترح سيعالج هذا الوضع لأنه سيتيح لأبناء المحافظات حكم أنفسهم بأنفسهم ونيل الحصة العادلة من ثروتهم دون أن يكون ذلك مطلقا على حساب بقية ابناء شعبنا في بقية المحافظات موضحا أن النظام الاتحادي هو علاج لمسألة الاستئثار بالسلطة والثروة.

واضاف أن الذين توفقوا على النظام الاتحادي هم الاغلبية الساحقة فمن بين 14 رؤية سياسية لشكل الدولة قدمتها الاحزاب لمؤتمر الحوار تبنت 12 رؤية منها الشكل الاتحادي للدولة وهى قوى لا ينقصها الفهم والنضج ..مشيرا الى أن لكل نظام كلفته المالية ولن تصل كلفة النظام الاتحادي الى نصف كلفة النظام الحالي الذي أهدر مقدرات الدولة وأضاع عليها كثير من الفرص الاستثمارية والاقتصادية.

وأشار الى ان هناك عدة ضمانات لتغطية الكلفة التي ستنتج عن تطبيق النظام الاتحادي هي تفكيك بيروقراطية المركز وتحويل كثير من الموارد التي تهدر في المركز الى الاقاليم والولايات ووضع حد للفساد وإنهاء احتكار الثروة من قبل افراد وجهات بعينها وإعادة الموارد المالية الى خزينة الدولة. . وأكد أن المجتمع الدولي الذي تعهد بمواكبة الانتقال التدريجي نحو النظام الاتحادي واليمن سيكون مستقبلا في غنى عنه بفضل موارده ومصادر ثروته وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والشراكة الحقيقية في السلطة.

وشددالرئيس على ضرورة ترسيخ الامن والاستقرار من قبل الجميع لتحقيقه متحدين خلف إطار الدولة الحامية الجامعة لأن فرص الإرهاب في ضرب وحدة المجتمع تزيد عند مواجهته متفرقين بعيدا عن الدولة ..واكد ان الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة يكمن في مساندة الحكومة والمضي قدما وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن ذات العلاقة بالإضافة لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية بدون اجتزاء لبنود دون الأخرى.

ودعا الجميع بالى الحفاظ على كيان الدولة اليمنية التي تمثل لان محاولات تقويض سلطاتها وإضعاف هيبتها تحت اي ذريعة يعتبر مخالفة دستورية وقانونية وليس من مصلحة اية طرف مطلقا وأن ذلك له تأثيرات يصعب معالجتها ليس في سنوات بل عقود من الزمن .. مشيرا الى ما حدث في بعض الدول المجاورة.

وأدان هادى في ختام خطابه ادانته الشديدة لكافة الاعمال الارهابية ..ووجه تعازيه لأسر الشهداء الذين سقطوا اليوم أمام بوابة كلية الشرطة متمنا الشفاء العاجل لكل الجرحى..وقال أنه سيصدر قرارا جمهوريا باعتبار الشهداء الذين سقطوا اليوم من الطلبة المتقدمين ضباطا على قوائم وزارة الداخلية برتبة ملازم ثاني والجرحى سيعينون بوزارة الداخلية بدرجة مساعد أول.

أ ش أ