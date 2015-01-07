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السيسي للتليفزيون الكويتي: نرحب بالمستثمرين العرب ونقول لهم أهلاً بكم في مصر

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السيسي للتليفزيون الكويتي: نرحب بالمستثمرين العرب ونقول لهم أهلاً بكم في مصر السيسي للتليفزيون الكويتي: نرحب بالمستثمرين العرب ونقول لهم أهلاً بكم في مصر

في لقائه بالتليفزيون الكويتي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ترحب بالمستثمرين الكويتين وقال: نحن نرحب بكم للاستثمار في مصر فنحن بصدد عمل قانون اسثمار موحد للتسهيل على المستثمرين الخليجين والعرب،

وعن قناة السويس أكد السيسي أن هذا المشروع سيوفر الوقت اللازم للعبور بين الشمال والجنوب وأن إحياء طريق الحرير هو إحياء لطريق التجارة العربية وأؤكد أن المشروع يرحب بالاستثمار الكويتي، وأضاف أن هناك ثلاثة مشاريع قومية في مصر هي مشروع قناة السويس وهو مشروع يفتح وشبكة الطرق القومية، واستصلاح الأراضي الصحراوية لإضافة 4,5 مليون فدان أرضاً زراعية لمصر، وهذا ليس معناه أن باقي المجالات لا ينظر إلها وأكد السيسي أن مصر ترحب بكل الاستثمارات العربية في مصر.

وقال السيسي إن خريطة الاستثمار المصرية تهدف لتحقيق آمال الناس، وقال عن مؤتمر الاستثمار المزمع عقده في شرم الشيخ إننا نهدف لفتح مجالات الاستثمار في مصر أمام الجميع وأدعو كل المستثمرين الكويتيين والعرب لحضور هذا المؤتمر.

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