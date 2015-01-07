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وفاة كان بونفيلز نجم جايمس بوند على المسرح

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الخميس 08-01-2015 07:30

توفي قبل أمس الإثنين الممثل البريطاني Kan Bonfils، الذي عُرف من خلال مشاركته في سلسلة أفلام James Bond العالمية.

Bonfils البالغ من العمر 43 عاماً فارق الحياة في لندن، خلال التدرييات التي كان يقوم بها من أجل دوره في مسرحية Dante's Inferno.

وقال Chris Hislop المتحدث بإسم شركة الإنتاج المسؤولة عن المسرحية: Kan إنهار خلال التدريبات مع فريق العمل، لكننا للأسف لم نتمكن من إنعاشه وإنقاذ حياته.. لقد دمرنا بالفعل.

وأكد Chris أيضاً أن اسباب الوفاة مازالت مجهولة، خصوصاً أن Bonfils لم يكن يعاني من اية مشاكل صحية خطيرة في الآونة الأخيرة.

أما عن المسرحية، فقد لفت أحد القائمين عليها أن ممثلاً آخر سيتولى تقديم الدور الذي أوكل إلى الراحل Kan Bonfils قبل وفاته.

 

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