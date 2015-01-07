محلب: تدشين مشروع علاج المواطنين الأكثر احتياجا بالأقصر غدًا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اليوم الأربعاء، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية المرقسية أمس للتهنئة بأعياد الميلاد.

وأوضح محلب في مداخلة هاتفية مع “راديو مصر” أن لقاءه اليوم مع البابا تواضرس الثاني كان إيجابيا وبحث خلاله الخطوات الجارية لبناء مصر المستقبل.

وفيما يتعلق بعمل الحكومة خلال العام الجديد..قال رئيس الوزراء إن الحكومة أعدت رؤية كاملة للقضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أنه بعد النجاح الذي تحقق في الملف الاقتصادي فإن الحكومة ستركز خلال الفترة القادمة على الملف الاجتماعي.

وكشف محلب عن أن وزير الصحة سيتوجه إلى الأقصر غدًا لتدشين مشروع علاج المواطنين الأكثر احتياجا والذي سيطبق العام الجاري في 9 محافظات.

وحول وثيقة حماية نهر النيل..شدد محلب على أن القانون سيطبق على الجهات كافة في هذا الصدد، كاشفًا عن أنه سيتم إزالة منشآت حكومية مقامة على النيل غدًا في محافظة المنيا.

وتطرق محلب إلى حركة المحافظين المرتقبة..مبينًا أنه تم بالفعل انجاز قدر كبير منها إلا أنه لا يمكن تحديد موعد لإعلانها..مؤكدًا أن معايير اختيار المحافظين الجدد ستتركز على الكفاءة والقدرة على معالجة المشاكل بطرق غير تقليدية، وخاصة في ظل محدودية الموارد.

أ ش أ