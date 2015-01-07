أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محلب: تدشين مشروع علاج المواطنين الأكثر احتياجا بالأقصر غدًا

Google+ Print
محلب: تدشين مشروع علاج المواطنين الأكثر احتياجا بالأقصر غدًا محلب: تدشين مشروع علاج المواطنين الأكثر احتياجا بالأقصر غدًا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اليوم الأربعاء، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح للكاتدرائية المرقسية أمس للتهنئة بأعياد الميلاد.

وأوضح محلب في مداخلة هاتفية مع “راديو ” أن لقاءه اليوم مع البابا تواضرس الثاني كان إيجابيا وبحث خلاله الخطوات الجارية لبناء مصر المستقبل.

وفيما يتعلق بعمل خلال العام الجديد..قال رئيس الوزراء إن الحكومة أعدت رؤية كاملة للقضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أنه بعد النجاح الذي تحقق في الملف الاقتصادي فإن الحكومة ستركز خلال الفترة القادمة على الملف الاجتماعي.

وكشف محلب عن أن وزير الصحة سيتوجه إلى الأقصر غدًا لتدشين مشروع علاج المواطنين الأكثر احتياجا والذي سيطبق العام الجاري في 9 محافظات.

وحول وثيقة حماية نهر النيل..شدد محلب على أن القانون سيطبق على الجهات كافة في هذا الصدد، كاشفًا عن أنه سيتم إزالة منشآت حكومية مقامة على النيل غدًا في محافظة المنيا.

وتطرق محلب إلى حركة المحافظين المرتقبة..مبينًا أنه تم بالفعل انجاز قدر كبير منها إلا أنه لا يمكن تحديد موعد لإعلانها..مؤكدًا أن معايير اختيار المحافظين الجدد ستتركز على الكفاءة والقدرة على معالجة المشاكل بطرق غير تقليدية، وخاصة في ظل محدودية الموارد.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية