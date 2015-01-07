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الإمارات تدين بشدة الهجوم الارهابي على صحيفة شارلي ابدو

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الإمارات تدين بشدة الهجوم الارهابي على صحيفة شارلي ابدو الإمارات تدين بشدة الهجوم الارهابي على صحيفة شارلي ابدو

 أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الارهابي الغادر الذي استهدف المدنيين العزل بمقر صحيفة " شارلي ابدو " في باريس اليوم وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن الإمارات ووقوفها مع فرنسا الصديقة حكومة وشعبا في هذه اللحظات العصيبة وإدانتها للارهاب بكل أشكاله وصوره باعتباره ظاهرة تستهدف الأمن والاستقرار في العالم .. وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية المفجعة تستوجب التعاون والتضامن على جميع المستويات لإستئصال هذه الظاهرة التي تسعى إلى نشر الدمار و الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

واعتبرت الوزارة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الأبرياء تتنافى مع جميع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية .. وعبرت في ختام بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الفرنسية وأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.
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مقتل 4 من أبرز رسامي الكاريكاتير بالهجوم على شارلي ايبدو

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