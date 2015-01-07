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ضبط “طفطفين” تابعين لجمعية السادات بالمنوفية لنقل الركاب بدون ترخيص

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ضبط “طفطفين” تابعين لجمعية السادات بالمنوفية لنقل الركاب بدون ترخيص ضبط “طفطفين” تابعين لجمعية السادات بالمنوفية لنقل الركاب بدون ترخيص

طفطاف

تمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية من ضبط مركبتين عبارة عن طفطف لنقل الركاب مجانا بين قرى مركز تلا تابعين لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بدون لوحات معدنية وتراخيص.

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث مركز شرطة تلا يفيد بضبط كل من طارق . ع . ع . و عزت . ع . م  اثناء قيامهما بقيادة جرارين  زراعيين صغير ( طفطف ) بدون لوحات وبدون رخصة قيادة.

وأكدا أنهما يعملان لدى جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية لتقديم خدمة نقل الركاب مجانا بين قرى مركز تلا وداخل المدينة بواسطة المركبتين وتم تحرير محاضر رقم رقم 26 ، 27 أحوال مركز تلا فى  6/1/2015 وتولت النيابة التحقيقات .

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