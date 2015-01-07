مستشار مفتي الجمهورية يطالب الإعلام الفرنسي بعدم المسارعة باتهام المسلمين

أدان الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية قيام مسلحين مجهولين بالاعتداء على مقر صحيفة شارلي إبدو في باريس، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وجرح آخرين.

وطالب مستشار مفتي الجمهورية فى بيان له اليوم المجتمع الفرنسي عامة ووسائل الإعلام خاصة بعدم المسارعة بإلصاق التهمة بالمسلمين، حتى لا ينتج عن ذلك شرخ عميق وانتشار للكراهية وموجات العنف والاضطهاد ضد المسلمين في فرنسا، مما يهدد السلام المجتمعي بين أطياف المجتمع الفرنسي.

كما طالب الدكتور نجم السلطات الفرنسية باتخاذ كافة التدابير الأمنية لحماية الجالية المسلمة في فرنسا ضد أية اعتداءات متوقعة قد تحدث نتيجة إلقاء التهمة على المسلمين دون تحري، مثلما حدث في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر الأليمية.

وقال مستشار مفتي الجمهورية نتمنى أن تتوصل السلطات الفرنسية إلى الجناة الحقيقيين في أسرع وقت ممكن، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا عقابهم.

> أ ش أ