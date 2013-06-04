طالبة الطب البيطرى بكفر الشيخ: "جبنة" أصابتنى بالتسمم

أكدت إيمان محمد الحاج الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب البيطرى بكفر الشيخ، أنه سبب ما حدث لها ولزميلتها نصرة ناصر مردان الطالبة بالفرقة الثانى علوم هو أنهما تناولا وجبة جبنة بيضاء التى استمتها وزميلتها منذ يومين أو ثلاثة من مطعم الجامعة ووضعتاها على "تربيزة" حجرتهما بالمدينة الجامعية وبعد يومين قمنا بتناول قطعة الجينة حيث لا يوجد ثلاجة بالحجرة، وبعدها بوقت ليس بالقليل شعرنا بمغص فى البطن وحالة قيئ لى، وتم نقلنا لمستشفى العبور مساء السبت الماضى، وبصحبة ممرضة، وتم إسعافنا وتوجهنا للمدينة.

وأكدت نصرة لـ"اليوم السابع"، أنها توجهت للمستشفى مرتين وللأسف الشديد لم يشخص الأطباء الذين بالمستشفى حالتى على أنها تسمم فمنهم من قال إنه التهاب فى القولون ومنهم من قال إنها سخونة وأخيراً فى المرة الثانية قال أحدهم حالة تسمم، وكل منهم كتب لى علاجاً مختلفاً، وطلبوا منى فى مستشفى العبور للتأمين الصحى شراء العلاج من خارج المستشفى

وأضاف ناصر مردان والد الطالبة نصرة أنه يطالب بالعناية بالطالبات فى المدينة الجامعية فى حالة تعرضهن للمرض بأن يوجد من يقم إسعافهن وأن تكون طبيبة بالمدينة وليست ممرضة ولابد من وجود الممرضة أو ممرضات طوال الـ 24 ساعة.

وأشار ناصر مردان أنه لم يطالب بالكشف على الأغذية الخاصة بالمدينة الجامعية ولا تحويل أحد للتحقيق.

وأكدت عبير الحمراوى طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية أن الأطعمة بالمدينة الجامعية خالية من أى فساد غذائى ولم تتقدم الطالبات بشكوى خاصة بهذا الشأن.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ أن الطالبتين تناولتا جبن أبيض كان معهما فى الحجرة وله يومين وتم نقل الطالبتين للمستشفى مرة واحدة، والمرة الثانية تم نقل نصرة فقط وأدت الامتحان صباح الأحد الماضى.

وأشار القمرى أطالب الإعلام بتحرى الدقة فى نقل الأخبار حتى لا ينشر ما يثير الرأى العام.

وأكد الدكتور محمد أبو والى نائب رئيس الجامعة، أن عدد طلاب المدن الجامعية بكفر الشيخ 2500 طالب وطالبة ونحاول عمل توعية ثقافية بمخاطر الاحتفاظ بالطعام، ونظراً لظروف الامتحان فهناك عدد من الطالبات يتحفظن بطعامهن ومنهن من تتكاسل للنزول للمطعم، وهذا ما أكدته الطالبتان بأنهما تناولا جبناً له يومين أو ثلاثة، على حد قولهما.