مارلين مونرو تعود إلى ماكس فاكتور

بيروت- سيدتي نت

السيد ماكس فاكتور كان الشخص المبدع الذي يقف خلف تحويل نورما جين إلى مارلين مونرو بإطلالة تجميل فريدة من نوعها أسرت قلوب العالم. واليوم، تحتفل ماكس فاكتور بهذه الحكاية الرائعة، من خلال الإعلان عن مارلين مانرو سفيرةً عالمية للتألق.

يمثل العام 2015 مرور 80 عاماً على افتتاح ماكس فاكتور الأكبر أبواب استديو التجميل الخاص بهوليوود، ليضع لمساته المميزة التي غيّرت إطلالات نخبة نجوم هوليوود. ومن هي أهم عميلاته؟ نورما جين. دخلت نورما جين غرفة الشقراوات في الاستديو الخاص به في أواخر أربعينات القرن الماضي كفتاة سمراء، وبفضل لمسات السيد ماكس فاكتور الساحرة، خرجت من الغرفة بشعر أشقر بلاتيني بالكامل، إطلالة جمال تليق بمارلين مونرو. ومنذ ذلك الوقت، تم استخدام مكياج ماكس فاكتور لتحويل مارلين مونرو إلى أيقونة فريدة من نوعها.

واليوم، ومع عودة العالم إلى الواقع بعد موسم من التفاخر والتألق، تعلن ماكس فاكتور عن مارلين مونرو سفيرةً عالمية للتألق. ومن المقرر أن تشكل هذه الشراكة المثيرة مصدر وحي للعديد من السيدات حول العالم، للحصول على تغيير شخصي نحو التألق، لم يكن يتخيلنه من قبل، في هذه الفترة من العام التي يكن فيها أكثر انفتاحاً على الفرص الجديدة من أي وقت مضى.

وعلقت بات ماكغراث، مديرة التصميم الإبداعي العالمية في ماكس فاكتور، على هذه الشراكة في قولها: "جعلت مارلين من الشفاه الحمراء المغرية، والبشرة الغنية بالكريم، والعيون المحددة بشكل درامي، الإطلالة الأكثر شهرة في عالم الجمال لفترة الأربعينات، وهي إطلالة تستمر في الهيمنة على قطاع الجمال والأزياء. إنها الإطلالة الفائقة التي تحدد التألق- لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر. ولا يزال لون Ruby Tuesday المستوحى من أحمر الشفاه المفضل لمارلين من ماكس فاكتور، اللون الأحمر المفضل لدي للحصول على لمسة فورية من التألق، وهو يستمر في كونه أحد أكثر الألوان شعبية لخبراء المكياج والسيدات على حد سواء. إنه الأحمر المتألق الفائق".

وأضافت: "تم اقتباس ملامح وجه نورما جين وإبداعها بشكل درامي في المكياج، من خلال التحليل المخبري وفنون المكياج. كانت بشرتها غنية بالكريم وخالية من العيوب، وحصل شكل عيونها إلى امتداد أكبر من خلال الاستخدام الذكي لمحدد العيون، في حين أحيطت شفتاها بلون أحمر مغر، لتكون المحور الرئيسي لكامل الإطلالة. ومن خلال فنون المكياج واستخدام المنتجات المناسبة، ساعدت ماكس فاكتور سيدات اليوم في التعرف على أفضل منتجاتها ليتمكن من الوصول إلى التغيير الخاص بهن في عالم الجمال".

ومن الأقوال المشهورة لمارلين مونرو: "كنت أعتقد عندما أنظر إلى ليالي هوليوود ’هناك آلاف السيدات الجالسات لوحدهن مثلي، يحلمن بأن يصبحن نجمات سينما. ولكني لن أهتم بهن، فحلمي هو الأكبر". وبمساعدة السيد ماكس فاكتور، الذي قدم لها تغييراً فائقاً في عالم الجمال لتتحول من نورما جين إلى مارلين مونرو المذهلة، لم يكن لأي شيء أي يقف في طريق تحقيق أحلامها.

وتعكس مارلين كثير من المزايا التي ألهمت ماكس فاكتور وشبكتها العالمية المكونة من أكثر خبراء التجميل نجاحاً في العالم. كما وتمكنت من أسر قلوب الملايين حول العالم، وهي تستمر في إلهام السيدات حتى اليوم. كانت تؤمن بالتألق. إنها أيقونة تألق حقيقية.