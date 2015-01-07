Top 10: المستحضرات اللازمة لشفاهك هذا العام

يبقى اللون الأحمر من سنة إلى أخرى في صدارة أحمر الشفاه، لأنه كالملابس السوداء واكسسوارات اللؤلؤ، يُعتبر من الأساسيّات الجماليّة التي تُرافق المرأة وتتجدّد مع الموضة. وفقاً لعلم الألوان، فإنّ أحمر الشفاه الأحمر يجعل المرأة تشعر بالمزيد من الثقة، لما لهذا اللون من قدرة على زيادة جاذبيّتها وجمالها. وفي هذا الوقت، الذي تحضّرين فيه لتجديد إطلالتك واعتماد صيحات مميّزة للعام الجديد، عليك بأن تتمسّكي بأحمر الشفاه الأحمر، الذي احتلّ المرتبة الأولى في أساسيّات الجمال لعام 2015.

تابعي تفاصيل اختيار الظلّ الأحمر ، على طريقة الخبراء، من أجل شفاه جذابة، إضافة إلى أصول تطبيق أحمر الشفاه الأحمر ، على غرار النجمات اللواتي تألّقن به في عام 2014.

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اختاري الظلّ المناسب من اللون الأحمر

اختيار الظلّ الصحيح من أحمر الشفاه يمكن أن يؤمّن سطوعاً للوجه، في حين يتسبّب الظل الخطأ، من اللون الأحمر ، في تغيير ملامح الوجه، فتفقدين ـ بالتالي ـ جاذبية الإطلالة. لذلك، ستحتاجين إلى تجربة العديد من الظلال لإيجاد اللون المناسب لبشرتك.

- البشرة الشاحبة/ المعتدلة والفاتحة تحتاج إلى ظلّ يمنحها الإشراق. ننصحك بالأحمر المائل إلى التوتي البريّ، مع النغمات الزرقاء، أو بالأحمر المائل إلى البرتقاليّ.

- البشرة المتوسّطة تتميّز بدفء لونها. لذلك، يُناسبها الظلال الأحمر المائل إلى البنيّ، أو ما يُعرف بالأحمر القرميديّ، الذي يحتوي في تركيبته على اللون الذهبي.

- البشرة الزيتونية تبدو أفضل مع الأحمر المائل إلى الاصفرار ، أو مع القائم على البرتقالي، ما يخلق توازناً لامعاً بين البشرة والمكياج.

- البشرة الداكنة تحتاج إلى الألوان، التي تغنيها بكثافة، مثل الأحمر مع النغمات الزرقاء، بالإضافة إلى الأحمر القاتم والتوتي. هذه الظلال تمنح شفتيك رونقاً يُشرق به الوجه.





Best of 2014:

إذا كنت تريدين الحصول على أحمر شفاه مثاليّ، فإليك أجمل إطلالات النجمات بشفاه حمراء، في عام 2014. يُمكنك متابعة الصور لمعرفة كيفيّة تنسيق الظلّ الأحمر ، لا مع بشرتك فقط، بل مع مكياج العيون ولون الملابس أيضاً.

Top 1: أنجيلينا جولي Angelina Jolie تميّزت بأحمر الشفاه المائل إلى البرتقالي مع الأي لاينر الأسود الرفيع والقميص الأبيض، ما أعاد الإشراق إلى وجهها وبشرتها الفاتحة.

Top 2: بيونسيه Beyoncé اعتمدت اللون الأحمر الداكن المائل إلى البني مع الشعر المرفوع بشكل كعكة، وأضافت الاكسسوارت إلى الثوب الأسود، ما منحها إطلالة كلاسيكية مميّزة.

Top3: إذا كنت تبحثين عن الجرأة، فإليك ريهانا Rihanna، التي تألّقت بأحمر الشفاه الأحمر الناشف مع الثوب الزهري. هذا التناقض عكس جاذبية هذه النجمة.

Top4: لصاحبات البشرة الحنطيّة: تُعتبر كيم كردشيان Kim Kardashian صاحبة أجمل الإطلالات، خلال هذا العام، لا سيما بالفستان الأحمر مع أحمر الشفاه الأحمر الفاتح.

Top 5:أما تيلور سويفت Taylor Swift صاحبة الشعر الأشقر، والبشرة البيضاء، والعينين الزرقاوين، فاعتمدت اللون الأحمر القوي مع الأي لاينر الخفيف.

Top 6: إنّها المرأة صاحبة البشرة الداكنة الأجمل لوبيتا Lupita، التي تُجيد تماماً كيفيّة التميّز بالمكياج الغريب. إليك صورتها بالأي لاينر الأزرق، الذي نسّقته مع ملابسها وأحمر الشفاه الأحمر المائل إلى البرتقالي.

Top 7: يُعتبر اللون الأحمر الداكن من آخر صيحات أحمر الشفاه لعام 2015. وها هي النجمة كارلي كلوس Karlie Kloss تتألق بهذا اللون مع الرفعة الناعمة لإطلالة جذابة.

Top 8: لإطلالة شابة، بمكياج معاصر ، اتّبعي طريقة كيندال جينير Kendall Jenner في تطبيق أحمر الشفاه الأحمر مع الكحل الأسود على الزاوية الخارجية للعين، والشعر المنسدل الناعم.

Top 9:عندما تريدين أن تظهري بشكل طبيعيّ جداً من دون مكياج، يُمكنك الاكتفاء بالقليل من أحمر الشفاه الأحمر لإطلالة جذابة على غرار ميرندا كير Miranda Kerr.

Top 10: ريتا أورا Rita Ora مثال المرأة السمراء ذات الشعر الأشقر والعينين العسليتين؛ وها هي تستخدم أحمر الشفاه باللون الأحمر ، بشكل أبرز جمالها بطريقة لافتة.

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