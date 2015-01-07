حيل بسيطة لتخليص بشرتك من الجفاف

صنف أطباء الجلد فصل الشتاء بأنه من أسوء فصول السنة على الجمال، فهو دائماً ما يجعل البشرة جافة. ويترك الشعر مجعداً وسيئاً.

ولكن هناك بعض الطرق التي وصفها الأطباء بـ"تقنيات الحماية"؛ لأنها تقوم بحماية البشرة وبالتالي التقليل من تأثير فصل الشتاء الجاف عليها.

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إليك طرق الحماية الست للحفاظ على بشرتك متألقة ونضرة دائمًا حتى مع أيام الشتاء:

1.اختاري منتجات العناية بالبشرة المناسبة لفصل الشتاء: استخدمي المنتجات التي تحتوي على كل من "مضادات الأكسدة والفيتامينات" لتغذية وحماية الجلد من جفاف الشتاء، واحرصي على استخدام المنتجات التي تتكون من الزيوت النباتية؛ لأنها تخترق الجلد بطريقة سريعة وعميقة.

2.التنظيف اللطيف: حاولي استخدام الصابون الطبيعي عند غسل جسمك وبشرة وجهك لتجنب جفافها؛ وكذلك استخدمي الشامبو الخالي من المواد الصناعية للحفاظ على فروة رأسك وحمايتها من الجفاف .

3.اتبعي روتيناً يوميّاً لبشرتك قبل النوم: ضعي المرطبات المغذية لبشرتك يوميّاً قبل النوم لتحافظي على نضارتها ورونقها في الصباح، يمكنك الاختيار بين كريمات الليل المغذية، أو الأقنعة الطبيعية، أو الزيوت.

4.ابتعدي عن الماء الساخن: عند استحمامك بالماء الساخن ستشعرين بدفء في هذه الأيام الباردة، ولكن هذه المياه الساخنة ستجرد بشرتك من الزيوت الطبيعية الموجودة بها مما يؤدي إلى جفافها، وكذلك الحال بالنسبة لفروة رأسك؛ استبدلي الماء الساخن بالدافئ، ولا تنسي وضع زيت الجسم الخاص بك بعد الاستحمام مباشرة للحفاظ على رطوبة بشرتك.

5.اهتمي بفلترة ماء الاستحمام: دائماً ما يساهم الماء المليء بالمعادن والأملاح في جفاف البشرة وتلف الشعر، اهتمي بوضع فلتر حتى تحصلي على ماء نقي خالٍ من الأملاح والمعادن المؤذية.

6.احرصي على تناول الوجبات التي تحتوي على الأوميغا3 : تساعد الزيوت النباتية الغنية بالأحماض الدهنية مثل: الأوميغا 3 على ترطيب الجسم والبشرة من الداخل إلى الخارج، كما أنها تحافظ بشكل طبيعي ومتوازن على مستويات الرطوبة للبشرة؛ وهذه الأحماض موجودة في السلمون وبذور شيا، بذور الكتان وزيت بذور الكتان، الأفوكادو والزيتون وبذور اليقطين، والمكسرات، وكلها مصادر رئيسية للحفاظ على بشرة نضرة ورطبة خاصة في فصل الشتاء.

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