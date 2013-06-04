اليوم.. التعاون الإسلامى تبحث فى باكو مواجهة العجز المالى لدولة فلسطين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامى أمس الاثنين، أنها تعتزم عقد مؤتمر لإنشاء شبكة أمان مالية إسلامية بهدف دعم دولة فلسطين، وذلك فى العاصمة الآذرية، باكو، اليوم الثلاثاء.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو فى بيان أمس الاثنين، إن "مؤتمر باكو يأتى استرشادا بمبادئ العمل الإسلامى المشترك وانطلاقا من القرار الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى التى عُقدت فى القاهرة فى شهر فبراير 2013".

ومن المقرر أن تشكل شبكة الأمان الإسلامية المالية أداة مكملة لآليات التمويل الدولية لسد العجز السنوى للحكومة الفلسطينية الذى يناهز حاليا 3ر1 مليار دولار، من أصل8ر3 مليار دولار إجمالى حجم الموازنة السنوية.

وفى الوقت الذى تعهد فيه الاتحاد الأوروبى واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 700 مليون دولار سنويا، تعهدت شبكة الأمان لجامعة الدول العربية بمبلغ 300 مليون دولار، أما النقص الحاصل فى المساعدة الدولية، والبالغ 300 مليون دولار، فمن المؤمل أن تساهم به الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى فى شكل مساعدة مباشرة فى موازنة الحكومة الفلسطينية، لتمكينها من تقديم الخدمات الحكومية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع وقوع العجز المستمر.

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