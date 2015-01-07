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“النور”: تفجير سيارة وكيل الحزب بسيناء لن يثنينا عن مواصلة دورنا

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“النور”: تفجير سيارة وكيل الحزب بسيناء لن يثنينا عن مواصلة دورنا “النور”: تفجير سيارة وكيل الحزب بسيناء لن يثنينا عن مواصلة دورنا

حزب النور

أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن حادث تفجير سيارة وكيل الحزب بمحافظة شمال سيناء، الذي وقع اليوم، لن يثنى أبناء الحزب عن مواصلة دوره الوطني فى الحفاظ على البلاد واستقرارها والدفاع عن ثوابتها وهويتها.

وأوضح “منصور” أن الحزب يقف فى مواجهة كل الأفكار المنحرفة من العنف والتكفير والإلحاد.

وأضاف عضو رئاسي “النور”، أن الحزب يؤكد حرصه على التعامل مع المواطنين الشرفاء؛ لتجنب البلاد مخاطر الصراعات الدموية والحروب الأهلية.

كان مجهولون قاموا بتفجير سيارة وكيل حزب النور بشماء سيناء كمال الأهتم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أثناء وقوفها أمام منزلة بالعريش.

وقال الأهتم إن مجهولين قاموا بتفجير السيارة مما أدى إلى احتراقها بالكامل، دون وقوع أى إصابات بشرية، مشيرا إلي أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية وجاري التحقيقات.

أ ش أ

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