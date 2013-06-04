بالفيديو.. قوات بشار تستخدم فتاة "طعم" لاصطياد مقاتلى الجيش الحر

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لفتاة سورية تواجه الموت من قبل قناصة الجيش السورى وملقاة على الأرض، حيث قامت عناصر من جيش النظام باعتقالها مع طفلها وقاموا باغتصابها وتعذيبها، ثم ألقوا بها وهى شبه عارية على طريق "المتحلق الوسطى"، الذى يعتبر أحد خطوط الجبهة فى حى جوبر وسط دمشق، بعد أن قاموا بإطلاق الرصاص على قدميها وذلك لجعلها طُعم لمقاتلى الجيش الحر.

وقام جيش النظام بضرب الطفل حتى تسمع أمه صوته لكى تتحرك، ولكنها كانت عاجزة عن القيام بأى شىء، نتيجة إصابتها فى إحدى قدميها، حيث حاول الثوار سحب الشابة بالكثير من الوسائل لكن قناصة جيش الأسد أفشلت محاولاتهم، فأرسلوا متبرعين لإنقاذها لكنهم قتلوا بقذائف ورصاص قناصة جيش الأسد واحداً تلو الآخر.