مادونا تستفز جمهورها على انستغرام وتقارن نفسها بالعظماء

بعد تبادلها لصور ساخرة مع النجمة Miley Cyrus، ونشرها صوراً معدلّة لـ Martin Luther King و Nelson Mandela و Bob Marley على حسابها على إنستغرام، تعرضت النجمة العالمية Madonna لهجوم عنيف.

ونشرت النجمة صوراً معدلة لشخصيات عالمية يظهرون فيها بنفس إطلالتها التي اعتمدتها هي لغلاف ألبومها الجديد Rebel Heart، بغية التسويق لأغنية Like A Virgin الجديدة.

وأثارت هذه الصور بلبلة كبيرة لدى جمهور Madonna الذين عبّروا عن غضبهم تجاه هذا العمل، واصفينه بغير اللائق أبداً وغير المناسب.

ومن جهتها، سارعت النجمة، البالغة من العمر 56 عاماً، إلى الاعتذار على صفحتها على فيس بوك قائلة: "أنا آسفة، ولكنني لا أقارن نفسي بأحد، فأنا معجبة بهم كلّهم، وما فعلته ليس بجريمة أو إهانة لأحد أو عمل عنصري".

وأوضحت Madonna أن هذه الصور ليست من ابتكارها الخاص، بل هي من صنع معجبيها، وهي لم تقم سوى بإعادة نشرها لأنها تعتبر أن هؤلاء الأشخاص هم قلوب متمردة مثلها لا أكثر ولا أقل، وهي تأمل في يوم من الأيام أن تنجز ربع ما أنجزوه هؤلاء النجوم في حياتهم.

يذكر أنه رغم الاعتذار الذي قدمته Madonna لم تسحب الصور، بل قامت بنشر المزيد لشخصيّات أخرى كالأميرة Diana والفنان Jean-Michel Basquiat.