لوسي وفيفي ودينا ممثلات في رمضان 2015

في ظل التحضير لدراما رمضان 2015، تقرر بشكل نهائي مشاركة عدد من الراقصات المصريات كممثلات في الموسم المقبل.

فبدأت الراقصة لوسي بتصوير دورها في مسلسل "ولي العهد" مع الممثل حمادة هلال، الذي يعود للدراما التلفزيونية بعد غياب استمر 15 عاماً.

وتجسد لوسي من خلال أحداث المسلسل شخصية والدة هلال، إذ تعود الراقصة بهذا المسلسل إلى العمل مع المخرج محمد النقلي الذي سبق وشاركته في مسلسل "الباطنية"، واجتمعت من خلاله مع الفنانة غادة عبد الرازق والفنان صلاح السعدني.

بدورها، بدأت الراقصة فيفي عبده منذ يومين بتصوير مسلسلها "يا أنا يا أنتي" بعدما غابت عن دراما رمضان الماضي.

وتعود فيفي من خلال هذا المسلسل إلى العمل مع الفنانة سمية الخشاب، إذ تُعد هذه التجربة الثالثة التي تجمع بينهما بعدما سبق واشتركا معاً في بطولة عملين هما "الحقيقة والسراب"، والجزء الأول من مسلسل "كيد النساء" الذي عرض منذ عامين.

مسلسل"يا أنا يا أنتي"عن قصة للمؤلف فتحي الجندي وإخراج أحمد حمودة.

وبعد مشاركتها العام الماضي في مسلسل "المرافعة" الذي جمعها بدوللي شاهين وتامر عبد المنعم، تُقدم الراقصة دينا مسلسلها "حواري بوخارست" مع كل من الفنانين مي سليم، وأمير كرارة، وروجينا، والمسلسل عن قصة من تأليف هشام هلال وإخراج محمد بكير.

يذكر أن دينا والتي تجسد شخصية الأخت الكبرى لأمير كرارة قد حلت في عمل "حواري بوخارست" بديلة عن الممثلة دينا الشربيني، بعدما قررت نقابة الممثلين منعها من العمل بسبب تورطها في قضية مخدرات حيث قضت عقوبتها.