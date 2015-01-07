هل ينتقم الكاتب أيمن سلامة من غادة عبد الرازق بهيفا وهبي؟

القاهرة_مروة عبد الفضيل

كانت الفنانة غادة عبد الرازق والمؤلف أيمن سلامة قد أعلنا منذ فترة قصيرة أن هناك تعاون درامي سيجمعهما قريباً، بعدما قدما معاً مسلسلين هما "مع سبق الإصرار" ومن بعده مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي، المسلسل الجديد كان بعنوان "نقطة تحول" وكان مرشح لإخراجه إسلام خيري، لكن منذ أيام أعلن أيمن سلامة أن غادة طالبته بتأجيل المسلسل إلى العام 2016 وهو ما أثار دهشته خاصة وأنه كتب جزءً كبيراً منه، وكان بانتظار التصوير قريبا لتغير غادة كل حساباته وتضعه في مأزق.

ولكن يبدو أن أيمن أراد أن يرد لغادة الصفعة صفعتين فاتفق مع المغنية اللبنانية هيفا وهبي والذي يشاع في الوسط الفني إنها وغادة لسيتا على وفاق، اتفقا على تقديم مسلسل بعنوان"مريم" ووافقت هيفا وأبدت إعجابها الشديد بالقصة وعقد الاثنان جلسات عمل ومن المحتمل أن يتم البدء في التصوير في أوائل شهر فبراير المقبل، ويتكتم أيمن عن الحديث عن تفاصيل العمل.

يقال في الكواليس طبقا لما علمته "سيدتي نت" إن المخرج محمد سامي "هو الذي رشح هيفا لأيمن حتى ينتقم من غادة بسبب وجود مشاكل عديدة بينهما على خلفية قضية السب والقذف التي أقامها الاثنان ضد بعضهما أثناء تصوير مسلسلهما "حكاية حياة".