منافسة جديدة بين سعد المجرد ومحمد عساف فمن فاز هذه المرة؟

أعلن الفنان المغربي سعد المجرد عن فوزه بجائزة أفضل أغنية في مسابقة fox Music , متغلبا بذلك على منافسه الفلسطيني محمد عساف، الذي فاز على سعد قبل أشهر في في تصويت جائزة " MTV EMA" العالمي كأفضل فنان في الشرق الأوسط .

ونشر سعد صورة إعلان الجهة المنظمة لفوزه بنسبة تقارب 57 بالمائة، وحرص على شكر جمهوره وتمنى لعساف حظا طيبا.

وفي سياق منفصل تحول الفنان الشاب المجرد إلى منتج في الآونة الأخيرة، حيث قدم للجمهور فنانا مغربيا شابا جديدا، مؤكدا ان إنتاجه لأغنية رضوان برحيل نابع من إيمانه بموهبة هذا الشاب، والأغنية تحمل عنوان " أواه " من كلمات محمود برحيل وألحان محمد نوبال .

وحصلت الأغنية على نسبة مشاهدة جيدة على اليوتيوب، حيث تجاوزت 90 الف مشاهدة في ظرف 10 ايام ، وهي الحال مع جميع الفيديوهات التي ينشرها سعد على قناته الخاصة في الموقع الشهير "اليوتيوب " .