كاتي بيري تخون حبيبها الحالي مع حبيبها السابق

بعد مرورحوالى سنة على انفصال النجمة Katy Perry و John Mayer، ودخولها في علاقة غراميّة مع المنتج Diplo، التقت النجمة حبيبها السابق مجدداً في بيفرلي هيلز نهاية الأسبوع الماضي.

والتقطت عدسات الكاميرات صوراً للنجمة البالغة من العمر 30 عاماً، وهي تلتقي بحبيبها السابق البالغ من العمر 37 عاماً، خلال عشاءٍ شاركا فيه سوياً.

وأكد أحد المقرّبين منهما أنّ الثنائي أمضيا الأمسية في منزل صديقة مشتركة لهما، محاولان قدر الإمكان إبقاء مسافة بينهما لكي لا تلتقطهما عدسات المصوّرين وهما معاً.

وبعد العشاء، غادرت Katy بمفردها بسيارتها الخاصة، كما غادر John بمفرده أيضاً، لكنهما اجتمعا مجدداً في منزلها القريب وأمضيا الليلة سوياً، وبقي John في منزل النجمة حتى الساعة الرابعة عصراً من اليوم الثاني.

يذكر أن علاقة Katy Perry و John Mayer بدأت عام 2012، ولم يتوقّفا منذ ذلك الحين عن الافتراق ومن ثم العودة، حتى انفصلا في شهر فبراير 2014.

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