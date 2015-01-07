تألقي بدرجات الأزرق في سهراتك كالنجمات

نشاهد في كل مرة تنوعاً في إطلالات النجمات، ويعجبنا التجديد الذي يظهر على اختياراتهن من فترة لأخرى، وقد لاحظنا أن اللون الأزرق كان أحد الألوان التي اتفقت النجمات على جمالها وجاذبيتها، فلا يمكن لأحد أن ينكر السحر الذي يضفيه هذا اللون، إذ يقدم لكِ إطلالة ملكية رائعة.

خلال العام الماضي كان اللون الأزرق أحد أبرز الألوان على السجادة الحمراء، فلا يمكن أن ننسى إطلالة نيكول كيدمان Nicole Kidman الأنيقة بفستان "Armani" في مهرجان كان السينمائي، حيث كانت نجمة المهرجان وخطفت الأنظار بطلتها الملكية الأنيقة، كذلك إطلالة جيسيكا تشاستاين Jessica Chastain بفستان Versace باللون الأزرق الملكي والتصميم الناعم.

ومن النجمات من تختار درجة فاتحة من اللون الأزرق فتعطي إطلالتها لمسة عصرية وناعمة كما فعلت لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo بفستان Prada"" في حفل الأوسكار، وكاميلا بيل Camilla Belle التي اختارت تصميماً بسيطاً من Gucci ، بالإضافة لإطلالة الأميرة النائمة التي اختارتها إيل فانينغ Elle Fanning بفستان إيلي صعب في افتتاح فيلها قبل أشهر.

شاهدي معنا درجات اللون الأزرق في إطلالات السجادة الحمراء، واستوحي منها ما يناسب إطلالتك في السهرات.

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