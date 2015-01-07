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استسلام قائد في حركة “جيش الرب” للقوات الأمريكية الخاصة في أفريقيا الوسطى

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استسلام قائد في حركة “جيش الرب” للقوات الأمريكية الخاصة في أفريقيا الوسطى استسلام قائد في حركة “جيش الرب” للقوات الأمريكية الخاصة في أفريقيا الوسطى

الجيش الأمريكي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأوغندي استسلام “دومينيك أونجوين” أحد أبرز قادة حركة “جيش الرب” الأوغندية للقوات الخاصة الأمريكية في أفريقيا الوسطى.

و أورد راديو “فرنسا الدولي” اليوم هذا النبأ دون اعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن. يذكر أن “أونجوين” مطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية للاشتباه بضلوعه في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ويعتبره البعض نائبا لزعيم “جيش الرب” جوزف كوني.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت نحو المئة من عناصر قواتها الخاصة في المنطقة عام 2011 لمساعدة القوات الافريقية في تعقب “كوني”,كما عرضت عام 2013 مكافأة تقدر ب 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى إلقاء القبض على “كوني” و”اونجوين” و”اوكوت اوديامبو” وهو زعيم آخر في جيش الرب.

أ ش أ

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