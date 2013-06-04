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اليوم.. وقفة احتجاجية للعاملين بالجمارك لعدم الاستجابة لمطالبهم

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اليوم.. وقفة احتجاجية للعاملين بالجمارك لعدم الاستجابة لمطالبهم اليوم.. وقفة احتجاجية للعاملين بالجمارك لعدم الاستجابة لمطالبهم

ينظم كافة العاملين بجمارك المطارات والموانئ، اليوم، الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية دون الإضرار بالعمل وتعطيل الركاب، للاعتراض على عدم استجابة وزارة المالية لمطالبهم التى سبق أن تقدموا بها، ووعدهم رئيس مصلحة الجمارك فى الاستجابة لما هو مستطاع مع تأجيل بعض المطالب لحين تحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد، ورغم تلك الوعود لم يستجب لأى مطلب على حد قولهم.

وقال أحد العمال بالجمارك من الداعين لتنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية، إنه تم إخطار كافة الجهات الأمنية بالوقفة السلمية لشباب الجمارك، للاعتراض على العديد من الأوضاع السائدة فى مصلحة الجمارك، بخلاف عرض المطالب الخاصة بنا سواء المالية أو تحسين أوضاع ذات العمل.

ومن أهم المطالب التى سيطالب بها العمال خلال الوقفة، تطهير المصلحة من الفساد وإقالة القيادات الفاسدة التى تحكم المصلحة والوزارة، وسد الثغرات وتشديد العقوبات فى قانون الجمارك وترشيد الإعفاءات الجمركية وتعديل بعض النظم الجمركية الخاصة، والتى صممت لرجال أعمال بعينهم، واستبدال هيكل الجمارك الأمريكى بآخر مصرى ملائم للواقع المصرى، وتحسين الرواتب والبدلات والحوافز وتوفير استراحات آدمية ووسائل انتقال مناسبة للعاملين فى المناطق النائية.

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مصر 365