ضبط 11 متهمًا جديدًا فى حرق أقسام الشرطة ومنشآت قضائية بالمنيا

ألقت صباح اليوم الأربعاء، أجهزة الأمن بالمنيا بالتنسيق مع قطاع الامن الوطنى القبض على 11 متهما جديدا فى احداث حرق كنيسة السيدة العذراء بقرية دلجا جنوب المنيا والتعدى على قسم شرطة مغاغة ومبنى النيابة الإدارية واقتحام مبنى النيابة العامة بمركز ديرمواس.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير امن المنيا اخطارا من اللوتاء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد بالقبض على كلا من مهنى فتحى اصنعى ومحمد سمير ابو العلا تهمين بحرق كنيسة السيدة العذراء بقرية دلجا وصادر بحقهما أمر ضبط واحضار فى القضية 2533 لسنه 2013 إدارى ديرمواس.

وتم القبض على محمد عبد المؤمن فراج 45 سنه بقرية دلجا والمتهم بالتظاهر فى المحضر رقم 3685 لسنه 2014 تظاهر، كما ألقت أجهزة الأمن على كل من محمد محروس حسين وعبد الله محمد عبد الصبور واحمد محمد عبد العظيم ورجب بسيونى عبد الستار وجمال يونس محمد شحاته متهمين بحرقر واقنحام النيابة الإدارية بمركز ديرمواس ومتهمين فى المحضر رقم 2589لسنه 2013.

وتم القبض على مصطفى كامل عب الرازق وعبد الكريم على ومتهمين باقتحام قسم شرطة ديرمواس والنيابه الإدارية، فيما تم القبض على عبد الرحيم فهمى احمد 44 سنه نجار ومقيم بمركز مغاغه ومتهم بالتظاهر فى المحضر رقم 4006 لسنه 2014، وتم التحفظ على المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.