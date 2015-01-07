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بالصور.. وزير الدفاع يعرب عن اعتزازه بعطاء وتضحيات أبناء القوات المسلحة من الأقباط

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بالصور.. وزير الدفاع يعرب عن اعتزازه بعطاء وتضحيات أبناء القوات المسلحة من الأقباط بالصور.. وزير الدفاع يعرب عن اعتزازه بعطاء وتضحيات أبناء القوات المسلحة من الأقباط

زيارة وزير الدفاع بالبابا تواضروس

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح وتزامنه مع الاحتفال المولد النبوي الشريف يمثل إحياء للقيم السامية والمبادئ النبيلة التي دعت اليها الرسالات السماوية لنشر الخير علي الأرض ونبذ التشدد والتطرف، وان يعم البشرية الأمن والمحبة والسلام .

جاء ذلك خلال قيام الفريق أول صدقي صبحي يرافقه الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الفريق أول صدقى صبحي عن اعتزازه بعطاء وتضحيات أبناء القوات المسلحة من الأقباط في سبيل الحفاظ علي قدرة وكفاءة القوات المسلحة والوفاء بمهامها ومسئولياتها في حماية ارض والحفاظ علي امن واستقرار شعبها العظيم .

من جانبه عبر البابا تواضروس الثاني عن اعتزازه وتقديره للقوات المسلحة ودورها في خدمة الوطن وصون مقدساته ، مؤكدا أن مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا لكل الشعوب وموطنا للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل الي جيل .

أ ش أ

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