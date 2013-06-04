لماذا تلد النساء التوائم؟

يتساءل كثير من الناس، لماذا تلد بعض السيدات التوأم؟، ولماذا يكون أكثر من جنين على عكس الغالبية العظمى من المواليد، والذين يكونون عبارة عن جنين واحد فقط.. ولماذا هناك تشابه بين بعض التوائم والبعض الآخر تجد بينهم اختلافا كبيرا.. ولا تشعر بأنهم توأم؟

كلها تساؤلات تدور فى أذهان الكثيرين منا.. يجيب الدكتور محمد سمير استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم موضحا أن النسبة ليست بالكبيرة بين السيدات من تلد التوائم، وتلد هذه السيدات التوائم بسبب انقسام كرة الخلايا لديها إلى نصفين فينتج عنها طفلان بدلا من طفل وحيد.

ومن المعروف والشائع أن يكون هناك توائم متشابهة تماما فيمكننا التمييز بينهما بسهولة، ولكن نجد أيضا بعض الحالات التى لا يتشابه فيها التوأم، وفى حالة التوائم المتسقة أو المتشابهة لدرجة كبيرة فلا يمكن تمييزهما عن بعضهما يحدث بسبب أن الخلايا تنقسم لدى الحامل إلى نصفين متساويين ومتسقين تماما ولا يمكن التمييز بينهما وتنقسم كل منهما وتكون المشيمة الخاصة بهما واحدة غير منقسمة.

وفى حالة ولادة توائم ولكنهما يختلفان عن بعضهما كثيرا، فيكون السبب فى حدوث ذلك هو تكون مشيمتين اثنتين، لكل طفل مشيمة تخصه تغذية وتكفيه من احتياجاته من الإمداد بالأكسجين، لأن هناك خليتين اثنتين من الأب الرجل قد اندمجتا مع بويضتين اثنتين ولكن من الأم السيدة محدثة توائم غير متسقة.