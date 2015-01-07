ضبط 6.5 طن مبيدات زراعية داخل مصنع بدون ترخيص بالمنيا

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط 6 ونصف طن أسمدة مبيدات وأدوية بيطرية غير مطابقة للمواصفات البيئية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واخطرت النيابه للتحقيق.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء هشام نصر مديرالبحث الجنائى يفيد بالقبض على سعودى عبد الوهاب 24 سنة بناحية قرية القمادير بمركز سمالوط ويدير مصنع لإنتاج الأسمدة والمبيدات الزراعية غبر مطابقة للمواصفات البيئية وتقليد العلامات التجارية، حيث عثرت أجهزة الأمن على 4 طن من المبيدات والأسمدة معدة لبيع بالسوق السوداء.

وتم القبض على كلا من احمد عادل عبد الفتاح ويوسف شحاته منصور ومقيمين بمحافظة الشرقية حال استقلالهم سيارة محملة بـ 2 طن ونصف مبيدات وأدوية بيطرية مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.