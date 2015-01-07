السفير المصري يقيم مأدبة إفطار لوزير الدولة البريطانى قبل زيارته لمصر

أقام السفير المصرى فى لندن ناصر كامل، مأدبة إفطار لتوبايس ألوود وزير الدولة البريطانى للشئون الشرق الأوسط، ومجموعة من قيادات أهم الشركات البريطانية، للإعداد لزيارتهم لمصر، ضمن أكبر بعثة اقتصادية تنظمها المملكة المتحدة لمصر منذ أكثر من عشر سنوات، والتى تعد كذلك أكبر بعثة بريطانية يتم تنظيمها لمختلف دول العالم منذ أكثر من عام، بحضور السفير البريطانى فى القاهرة.

حرص الوزير البريطانى على تأكيد البعد السياسى المرتبط بتنظيم تلك البعثة الاقتصادية الضخمة المقررة خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجارى، كما أكد على اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها الاسثتمارية والتجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة استنادا إلى ما تشهده من حراك سياسى واقتصادى إيجابى بعد أن نجحت فى عبور مرحلة صعبة على طريق العودة للديمقراطية، وقد أسهب الوزير فى الثناء على الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها القيادة المصرية مستشهدا فى ذلك باللغة المشجعة التى تضمنها التقييم الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولى.

وأكد السفير كامل على أهمية توقيت تلك البعثة الاقتصادية التى تأتى قبل أسابيع من استضافة مصر للمؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ المقرر فى مارس المقبل، وهو ما يعكس رغبة حكومة ديفيد كاميرون ومجتمع الأعمال البريطانى فى استغلال الفرص التى يتيحها السوق المصرى فى ظل التطورات الإيجابية التى يشهدها المناخ الاستثمارى فى مصر كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتى تحظى بدعم شعبى واسع وبتقدير من جانب المراقبين الاقتصاديين الدوليين.