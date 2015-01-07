محافظ الجيزة: التنسيق مع الأجهزة للتقليل من مشكلات المرور خلال تنفيذ خطى المترو

أكد الدكتورعلى عبد الرحمن محافظ الجيزة، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المحافظة من جهة وكافة الجهات المعنية، للتقليل من المشكلات المرورية، خلال تنفيذ خطى مترو الأنفاق الجديدين، والمقرر تنفيذهما على أرض محافظة الجيزة.

وقال المحافظ في تصريح له، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الذي استضافته المحافظة، بحضور مسئولي الهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة لأعمال تحويلات المرافق والإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، أنه تم تشكيل لجنة من هذه الجهات تتولى وعلى أرض الواقع التأكد من صلاحية المسارات والطرق البديلة للطرق الحالية والتى سيتم اللجوء إليها أثناء عمليات حفر محطات المترو الجديدة، إضافة إلى طرح أي مقترحات أخرى بشأن بدائل أكثر صلاحية من المسارات المقترحة حاليا، على أن يتم عقد اجتماع آخر لمناقشة ماتتوصل إليه اللجنة فى هذا الصدد خلال أسبوعين.

وأوضح المحافظ أن هذا التنسيق من شأنه التقليل قدر الممكن من المشكلات المرورية التى قد تواجه حركة الشوارع أثناء تنفيذ خطى المترو الجديدين، وتقلل من حجم المشكلات التى قد تظهر فى اوقات الذروة المرورية وان شوارع الجيزة تتسم بالكثافة المرورية العالية.

وقال الدكتور على عبد الرحمن إنه تم إسناد عمليات تحويل المرافق التى تعترض مسارات المترو إلى إحدى الشركات المتخصصة وأنه من المقرر الانتهاء من تلك التحويلات خلال العام الحالى ، حيث من المقرر البدء فى تنفيذ الحفر لمحطات المترو العام المقبل .

ولفت إلى انه فى حال اتفاق كافة الاطراف المعنية على المسارات البديلة لحركات المرور فإن المحافظة ستبدأ على الفور بخطة واضحة لرفع كفاءة تلك المسارات من خلال رفع كافة الاشغالات القائمة بتلك الشوارع وتخفيض مساحات الأرصفة إلى الحد الادنى بما لايؤثر على الاستفادة بها لاسيما حرة المشاة على أن يتم رصف تلك البدائل لتكون جاهزة للاستخدام وفق البرامج الزمنية المحددة وقبل وقت التنفيذ لأعمال الحفر للمترو بوقت كاف.

وقال عبد الرحمن إنه تم خلال الإجتماع تحديد المحاور المرورية المقترحة والتى سيتم استخدامها كبدائل أثناء تنفيذ الخطين الثالث والرابع لمترو الأنفاق لضمان إحداث سيوله مرورية أثناء تنفيذ الأعمال.، مؤكدا أنه خلال العمل سيترك عرض من الطرق والشوارع الحالية لاستيعاب جزء من الحركة المرورية وأحياناً تكون حارة واحدة أو حارتين في كل جانب، كما أنه تم استعراض إعداد محاور بديله بمناطق ترسا وخاتم المرسلين واستخدام الشوارع العرضية لشارع الهرم أثناء تنفيـــــــذ خط المترو.

وأكد المحافظ أن شارع الهرم لن يغلق بالكامل ولكن سيتم إجراء تعديلات فى مناطق العمل فقط ، مشيرا إلى القيام حاليا بأعمال تحويلات المرافق بمسار خط المترو عن طريق الشركات المتخصصة وتحت إشراف الأحياء التى سيمر بها خط المترو.

من جهته ، استعرض المهندس طارق أبو الوفا ممثل هيئة مترو الانفاق الإجراءات التى قامت بها الهيئة لتنفيذ خط المترو ومحطات السير بالتفصيل والمحاور المرورية المقترحة من جانب هيئة المترو كبدائل مرورية ، موضحاً أن الخط الثالث يصل الجيزة ثم يتفرع إلى فرعين الأول يمــــر بشارع السودان ثم إمبابة والبوهي والقومية العربية والدائري حتى محور روض الفرج فيما يمر بالتوفيقية ووداي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة ليلتقي مع الخط الثاني.

أما الخط الرابع فيمر عبر ميدان الجيزة ثم شارع الهرم بالكامل حتى المتحف المصري الكبير وحدائق الأهرام، وأكد أن أعمال تحويل المرافق ستنتهي بنهاية العام الحالي تمهيداً لبدء أعمال الحفر لتنفيذ خط المترو التى تبدأ مع بداية العام المقبل.

حضر الاجتماع اللواء مجدي عز الدين مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة والمهندس طارق أبو الوفا ممثلا للهيئة العامة لمترو الأنفاق واللواءعلاء الهراس نائب المحافظ و اللواء محمد الشيخ السكرتير العام وراضي أمين السكرتير المساعد.

أ ش أ