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تخفيض رسوم إدخال المرافق بنسبة 50% للقرى الأكثر احتياجاً ببنى سويف

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تخفيض رسوم إدخال المرافق بنسبة 50% للقرى الأكثر احتياجاً ببنى سويف تخفيض رسوم إدخال المرافق بنسبة 50% للقرى الأكثر احتياجاً ببنى سويف

المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف

وافق المستشار مجدي البتيي محافظ بني سويف، على تخفيض الرسوم المقررة على إدخال المرافق، بنسبة 50% للأهالي الذين يقطنون القري الأكثر احتياجاً ،على أن يتم تحديد هذه الحالات عن طريق إدارة أملاك المركز التابعة له “القرية الأكثر احتياجا”، نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسات في ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لأهالي هذه القرى “الأكثر احتياجا” ، ومراعاة أن تكون تنمية القرية بصورة شاملة تضم كافة أوجه الخدمات حتى نصل إلى قرية مصرية متطورة.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تطوير القرى الأكثر احتياجا المدرجة في المرحلة الأولى، وهي “الحرجة، وحاجر بني سليمان، والنواميس، ومنشأة طاهر،وغياضة الشرقية” بمراكز “ناصر، وبني سويف، والواسطى، وإهناسيا، وببا” على الترتيب، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية وتنفيذا لتوجيهاته بهدف تنمية هذه القرى للارتقاء بها لتكون قرى نموذجية عبر تزويدها بمجموعة من المرافق والخدمات.

أ ش أ

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