أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مربو الماشية: نواجه أزمة بمياه الشرب والنخالة المدعمة بمطاحن بورسعيد

Google+ Print
مربو الماشية: نواجه أزمة بمياه الشرب والنخالة المدعمة بمطاحن بورسعيد مربو الماشية: نواجه أزمة بمياه الشرب والنخالة المدعمة بمطاحن بورسعيد

حالة من الغليان والغضب أعلنوها مربو الماشية بحظائر القابوطى الجديد بعد أن تصاعدت وتفاقمت مشكلة مياه الشرب التى تعد مصدرا استيراتيجيا لأصحاب الحظائر بالجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية الذين بادروا بقطع طريق عبد المنعم رياض بالمواشى بشارع 23 يوليو 2013 منذ أسبوعين.

وأكد مربو الماشية لـ"اليوم السابع"، أن مطلبهم المشروع يتمثل فى توفير مياه الشرب لقاطنى ومربى الماشية بمنطقة القابوطى الجديد المحرومة بالفعل من مصدر المياه التى تهدد الثروة الحيوانية بالموت عطشا مما يؤثر على إنتاج الألبان واللحوم.

وقال الإمام سكرتير الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية، إننا نطالب بزيادة حصة النخالة التى تقوم بصرفها شركة مطاحن بورسعيد وحرمتنا من الحصة المدعمة التى يتراوح سعرها 1950 بدلا من 1850 جنيها للطن خلال الأشهر الماضية ضاربين عرض الحائط بالسعر الإسترشادى الذى يقدر بـــــ1550 جنيها للطن الواحد.

ومن جانبه، أكد الإمام أن شركة المطاحن أعلنت حالة التمرد على وزارة التأمين مستغليين مساوى تعديل القرار 46 لسنة 2006 والتى تخضع لأهوائهم دون أخذهم فى الاعتبار مصلحة مربى الثروة الحيوانية كمنتجين للألبان واللحوم.

وتطرق أحد أعضاء الجمعية إلى تراكم الأقساط على المربين التى أرقت حياتهم خوفا لتعرضهم لصدور أحكام قضائية.

وناشد المربون السماح لهم بتراخيص ثلاجات تبريد لإقامة منفذا لبيع اللحوم بمنطقة القابوطى الجديد بسعر تنافسى يصل لــ45 جنيها للكيلو الواحد إيمانا منهم بدورهم التنموى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365