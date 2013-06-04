مربو الماشية: نواجه أزمة بمياه الشرب والنخالة المدعمة بمطاحن بورسعيد

حالة من الغليان والغضب أعلنوها مربو الماشية بحظائر القابوطى الجديد بعد أن تصاعدت وتفاقمت مشكلة مياه الشرب التى تعد مصدرا استيراتيجيا لأصحاب الحظائر بالجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية الذين بادروا بقطع طريق عبد المنعم رياض بالمواشى بشارع 23 يوليو 2013 منذ أسبوعين.

وأكد مربو الماشية لـ"اليوم السابع"، أن مطلبهم المشروع يتمثل فى توفير مياه الشرب لقاطنى ومربى الماشية بمنطقة القابوطى الجديد المحرومة بالفعل من مصدر المياه التى تهدد الثروة الحيوانية بالموت عطشا مما يؤثر على إنتاج الألبان واللحوم.

وقال الإمام سكرتير الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية، إننا نطالب بزيادة حصة النخالة التى تقوم بصرفها شركة مطاحن بورسعيد وحرمتنا من الحصة المدعمة التى يتراوح سعرها 1950 بدلا من 1850 جنيها للطن خلال الأشهر الماضية ضاربين عرض الحائط بالسعر الإسترشادى الذى يقدر بـــــ1550 جنيها للطن الواحد.

ومن جانبه، أكد الإمام أن شركة المطاحن أعلنت حالة التمرد على وزارة التأمين مستغليين مساوى تعديل القرار 46 لسنة 2006 والتى تخضع لأهوائهم دون أخذهم فى الاعتبار مصلحة مربى الثروة الحيوانية كمنتجين للألبان واللحوم.

وتطرق أحد أعضاء الجمعية إلى تراكم الأقساط على المربين التى أرقت حياتهم خوفا لتعرضهم لصدور أحكام قضائية.

وناشد المربون السماح لهم بتراخيص ثلاجات تبريد لإقامة منفذا لبيع اللحوم بمنطقة القابوطى الجديد بسعر تنافسى يصل لــ45 جنيها للكيلو الواحد إيمانا منهم بدورهم التنموى.