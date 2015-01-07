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«نتنياهو» يستبعد سحب المستوطنين من الضفة

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استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتمال انسحابه من أي جزء من الضفة الغربية حال انتخابه لفترة ولاية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 مارس المقبل.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي الليلة الماضية، إنه مازال يؤيد إقامة دولة فلسطينية وأن الكلمة التي ألقاها في جامعة بار-إيلان عام 2009، والتي أعرب فيها عن تأييده لحل الدولتين ماتزال تمثل السياسة التي يتبناها، ولكن الفلسطينيين في رأيه «أفقدوها معناها بأفعالهم».

وأضاف أنه لا يمكن إنكار وجود خلافات بينه وبين إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بشأن القضايا الدبلوماسية، ولكن العلاقات الأمنية والاستخباراتية «قوية للغاية»، وهناك دعم قياسي لإسرائيل فيما بين المواطنين الأمريكيين، بحسب قوله.

وقلل نتنياهو من شأن ما يتردد من تقارير عن خلافاته مع الرئيس الإسرائيلي، روفين ريفلين، الذي سيكون مسؤولًا عن اختيار الشخص الذي سيشكل المقبلة، قائلًا إن «علاقاتنا رائعة».

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