مستشار مفتي الجمهورية يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أسبوع التوعية بالإسلام والنبي

أوفد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، للمشاركة بأسبوع التوعية بالإسلام ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يبدأ غداً الخميس، في مدينة نيويورك الأمريكية.

يأتى ذلك في إطار الحملة العالمية التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية للتعريف بنبي الرحمة في شهر مولده، والجهود الخارجية لدار الإفتاء المصرية من أجل تصحيح صورة الإسلام في الغرب، وتصحيح المفاهيم ، ونشر الوعي الديني الوسطي الصحيح بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتلبية لدعوة المراكز الإسلامية بولاية نيويورك، التي تمثل أعلى نسبة تمركز وتواجد للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور إبراهيم نجم قبيل سفره “إن المشاركة في أسبوع التوعية بالإسلام ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، ستتضمن إلقاء عدد من المحاضرات عن الإسلام ونبي الرحمة في جامعات ومدارس وكنائس مدينة نيويورك الأمريكية.

وأضاف أن الزيارة ستشمل كذلك عقد عدة ندوات ومحاضرات دينية، والإجابة على الاستفسارات الدينية للجاليات الإسلامية هناك، وعقد عدة لقاءات إعلامية موسعة لتوضيح الموقف من كافة الأمور والمستحدثات والتطورات والقضايا الراهنة.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن تكليف فضيلة المفتي له بهذه الزيارة يأتي في إطار حرصه على تقديم الدعم العلمي والشرعي للمسلمين المقيمين في بلاد المهجر، وللتأكيد على الصورة الحقيقية السمحة والمعتدلة للإسلام، والتي تنبذ العنف والتطرف والإرهاب، والمتمسكة بالقيام بدورها التاريخي القائم على السلم والسلام الاجتماعي والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية.

أ ش أ