دراسة: ميسي يساوي 87 مليون يورو أكثر من رونالدو‎

هي دراسة بحثية، ليست رقما مقلقا للبرتغالي، لكنه يجعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يزهو بنفسه أكثر، بعدما جاء على قمة ترتيب اللاعبين الأكثر قيمة على مستوى العالم إذ قدرت قيمته بـ87 مليون يورو أكثر من رونالدو.

دراسة أعدها المركز العالمي للدراسات الرياضية في سويسرا أكدت أن نجم برشلونة هو الأغلى من بين لاعبي كرة القدم الحاليين إذ تبلغ قيمته 220 مليون يورو.

رونالدو جاء ثانيا في القائمة التي ضمت 120 لاعبا على مستوى العالم إذ قدرت قيمته بـ133 مليون يورو، بينما اللاعب صاحب الصفقة الأغلى جاريث بيل جاء في المركز العاشر ب60 مليون يورو.

تشيلسي الإنجليزي لديه ثلاثة لاعبين من بين العشرة الأوائل، إدين أزار هو صاحب المرتبة الثالثة بـ99 مليون يورو.

ثم يليه مباشرة دييجو كوستا بـ84 مليون يورو، بينما سيسك فابريجاس يقدر بـ62 مليون يورو كعاشر الترتيب.

بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس والذي حصل عليه الفريق بلا مقابل مادي في 2012 الآن تقدر قيمته بـ72 مليون يورو كخامس أغلى لاعب.

بقية اللاعبين في قائمة الشعرة الأوائل على الترتيب هم:

سيرخيو أجويرو 65 مليون يورو.. رحيم ستيرلينج 63 مليون يورو.. أليكسيس سانشيز بالقيمة نفسها.

أما بطل العالم ريال مدريد صاحب أكثر عدد من اللاعبين في القائمة، إذ يوجد منه ثمانية نجوم آخرين بخلاف رونالدو وبيل هم:

جيمس رودريجيز، إسكو، كريم بنزيمة، توني كروس، لوكا مودريتش، سيرخيو راموس، داني كارباخال، رافاييل فاران ومارسيلو.