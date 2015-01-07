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الجيش الأوكراني: المليشيات الانفصالية انتهكت وقف إطلاق النار 16 مرة منذ الصباح

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الجيش الأوكراني: المليشيات الانفصالية انتهكت وقف إطلاق النار 16 مرة منذ الصباح الجيش الأوكراني: المليشيات الانفصالية انتهكت وقف إطلاق النار 16 مرة منذ الصباح

الجيش الأوكراني في شرق البلاد

أعلن الجيش الاوكراني أن المليشيات الانفصالية في إقليم دونباس شنت 16 هجوما على مواقع للجيش في الاقليم استخدمت فيها الأسلحة الصغيرة والقنابل اليدوية والقذائف الصاروخية والمدفعية.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية عن المكتب الصحفي للعمليات الخاصة في شرق أوكرانيا أن الميليشيات الانفصالية ” أطلقت نيران أسلحة صغيرة على جيشنا بالقرب من قرى بيسكي و شومي و لنينسكويي و شيرنوخينو واستخدمت قنابل يدوية قرب ستاروجناتوفكا و جرانيتنوي.

ووفقا للجيش الأوكراني  أطلق الانفصاليون قذائف مدفعية فى عشر هجمات على مناطق مأهولة بالسكان في سلافنويي و شومي و ريدكودب و ديبالتسيفي ومطار دونتسك و محيط نيكيشينو و هجومين على لنينسكويا.

وأطلق المسلحون أيضا قذيفتين بالقرب من بوجدانوفكا،فيما تم رصد نشاط قناص بالقرب من قرية نيكيشينو.

وكان مسلحون انفصاليون قد أعلنوا في وقت سابق وقوع هجمات من جانب الجيش الاوكراني أمس الأول.

أ ش أ

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