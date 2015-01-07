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“الداخلية الليبية” تؤكد إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتأمين مدينة بنغازي

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“الداخلية الليبية” تؤكد إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتأمين مدينة بنغازي “الداخلية الليبية” تؤكد إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتأمين مدينة بنغازي

الأمن الليبي_أرشيفية

أكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية أنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتأمين مدينة بنغازي خلال هذه الفترة وتسيير دوريات فيها وذلك بتعليمات من وزير الداخلية عمر السنكي.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له اليوم إن الغرفة باشرت اليوم في أداء مهامها لتأمين المدينة وستنتشر الدوريات بشكل تدريجي في أغلب مناطق المدينة.

وطالبت الغرفة المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الشرطة المتواجدين في الطرقات.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

أ ش أ

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