“نداء مصر”: زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية رسالة محبة وسلام للعالم أجمع

أكد “ائتلاف نداء مصر”، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى للأخوة المسيحيين، شركاء الوطن، احتفالاتهم بعيد الميلاد داخل الكاتدرائية المرقسية، هى رسالة محبة وسلام، ليس للمصريين فقط بل للعالم أجمع ، وتأكيد على وحدة المصريين فى مواجهة مخاطر الإرهاب.

وقال محمود نفادى المتحدث الإعلامى باسم الائتلاف – الذى يضم عددا من الأحزاب والقوى والحركات السياسية بمصر- فى تصريح صحفى له، اليوم الأربعاء، “إن الرئيس السيسى قدم النموذج الحقيقى لصحيح جوهر ورسالة الإسلام، وكشف أدعياء وتجار الإسلام”.

وأضاف” إن وفداً من قيادات الائتلاف شارك فى الاحتفالات، وقدم التهئنة للبابا والأخوة الأقباط، كما قامت وفود أخرى بزيارة عدة كنائس فى عدد من المحافظات”.

فى سياق آخر ، قال إن جميع أعضاء المجلس الرئاسى للائتلاف سوف يلتقون، ظهر اليوم، مع السفير التونسي بالقاهرة ، وفى المساء سيعقد لقاء مع رئيس حركة تحيا مصر الوزير السابق محمد العرابى لمناقشة صيغة التنسيق والتعاون بين نداء مصر وتحيا مصر.

أ ش أ